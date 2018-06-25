Испытательный срок Навального по делу «Кировлеса» продлен на год

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Продление потребовала ФСИН. Адвокат политика не смогла присутствовать на судебном разбирательстве, поэтому ему назначили адвоката, хотя сам политик отказался от этой услуги.

Испытательный срок Алексея Навального по делу «Кировлеса» продлен на год решением Симоновского суда города Москвы. Теперь политик не только не сможет еще год принимать участие в выборах, но и обязан каждый месяц по понедельникам в течение года являться в органы ФСИН для регистрации.

Решение о продлении срока было вызвано тем, что Навальный, несмотря на уже существующее наказание, продолжал нарушать общественный порядок во время проведения митингов. Так, в прошлом месяце политика арестовали на 30 суток.

Навальный в своем Twitter писал о том, что ему предоставили назначенного адвоката, от которого тот отказывался. Независимо от того, что политик просил адвоката уйти, а он был согласен, судья запретил адвокату покидать зал заседания, требуя защиты интересов подсудимого.

Напомним, ранее Навальный был осужден на 5 лет условно по делу «Кировлеса» за растрату имущества.