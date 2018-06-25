Комиссар СЕ: Украина прекрати нападать на цыган

Сегодня, 19:03

Официальный Киев продолжает демонстрировать то, что страна не собирается реагировать на то, что учиняют там правые радикалы. На это не могла не обратить внимание даже Европа.

Дунья Миятович, известная как комиссар ЕС, уже была вынуждена сделать заявление о том, чтобы Украина прекратила нападения на цыган. И привлекла к ответственности тех, кто уже совершил подобные преступления.

Комиссар Совета Европы, к чьей обязанности относится контроль за соблюдением прав человека, сделала своё заявление 25 июня. В нём она дала комментарий факту нападения неонацистов на цыганский лагерь, находящийся на окраине Львова.

Комиссар считает, что Украина в очередной раз показала «безучастие или бездействие» по отношению к насилию и устрашению народа рома.

Атака под Львовом была не первой, и при таком отношении, которое демонстрирует Украина, вряд ли станет последней.

Миятович выступила с призывом к украинским властям с тем, чтобы те предприняли более эффективные усилия для того, чтобы предотвратить дальнейшие подобные случаи.

Более того, комиссар настаивает, что виновные в столь жёстких преступлениях должны быть найдены и достойным образом покараны.

Еврокомиссар проинформировала, что безнаказанность не должна стать поводом для последующих преступлений на расовой почве.