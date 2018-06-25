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Урал изготовил турбины для атомного ледохода «Урал»

Сегодня, 18:29

Санкции Запада имеют и свою положительную сторону. Предприятия РФ ускоренно осваивают технологии, ранее бывшие для них недоступными.

Для атомного ледохода «Урал» требовались новые турбины. Их взялся изготовить Уральский турбинный завод. Она станет первой из шести, которые потребуются российским ледоколам проекта 22220.

Для каждого из них потребуется производство двух особых турбин и по два особенных конденсатора.

Как полагают специалисты, ледоход «Урал» и следующие корабли этой серии смогут после этого существенно повысить свою маневренность.

Мощности реакторов этих судов станут использоваться после этого почти мгновенно и без инерции, присущей для обычных приводов.

Навигация на маршруте Северного морского пути очень нуждается в появлении судов типа «Урал». Их возможности станут, практически, круглогодичными.

Усовершенствованные турбины помогут преодолевать даже сплошные неподвижные льды, толщина которых превышает 2,5 метра.

Турбина уже принята в эксплуатацию российским морским регистром.

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