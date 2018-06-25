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СМИ: В Германии задержан экс-охранник Усамы бен Ладена

Сегодня, 17:50

С 2005 года уроженец Туниса проживает в Бохуме и периодически отмечается в полиции. Выслать его не позволил суд из-за возможности пыток на родине, так как он охранял главу «Аль-Каиды»*.

В СМИ появилась информация, согласно которой в Германии задержан 42-летний уроженец Туниса, экс-охранник Усамы бен Ладена. Мужчина проживал в Бохуме с 2005 года и постоянно находился под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. В феврале он попал в список опасных лиц, но выслать его из Германии не представлялось возможным из-за опасности пыток.

На данный момент Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев официально отозвало решение, в основе которого было судебное постановление, о недопустимости депортации гражданина Туниса. Такой маневр позволит выслать мужчину.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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