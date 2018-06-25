Великобритания усилит армию надувными танками

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В британском Минобороны решили компенсировать нехватку техники бутафорными средствами дезориентации.

Великобритания намерена принять на вооружение комплексы, целью которых будет исключительно обман противника. Как сообщает The Times, Вооружённые силы Её Величества усилит подразделение, укомплектованное надувными танками. Издание подчёркивает, что такая тактика не нова и в данный момент используется и развивается в России и США, однако у Великобритании, в отличии от названных стран, свои причины её применять.

Источники в оборонной сфере сообщают, что с помощью надувных танков британские военные намерены компенсировать нехватку реальной боевой техники. В частности, исследования показали, что глобальный конфликт требует наличия большого контингента войск. В то же время армия Соединённого Королевства насчитывает 77 тыс. человек. Это худший показатель со времён Наполеона. Согласно данным из открытых источников, на вооружении британских вооружённых сил стоит 331 танк Челленджер 2. Этого не достаточно, чтобы сдержать агрессию крупной державы. В этой связи эксперты Минобороны Великобритании увидели перспективу в применении обманной тактики.

Ранее мы писали, что советский танк Т-72 снова появится на вооружении польской армии. Местные военные решили «расконсервировать» хранящиеся запасы техники, которая в больших объёмах поставлялась в страну в бытность её членом Варшавского договора.