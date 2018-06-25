Эксперты составили ТОП секретных военных разработок, известных миру

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Разработки инструментов войны велись в строжайшей тайне, однако в итоге всё же подробности стали достоянием общественности.

Создание нового оружия в любой стане мира производится в засекреченном режиме, чтобы не позволить потенциальному противнику узнать о технических параметрах той или иной разработки. Вместе с тем, с появлением современных технологий утаить что-либо от общественности стало весьма трудно, о чём время от времени свидетельствуют всевозможные утечки. Эксперты составили ТОП секретных военных разработок, по определённой причине ставших известными всему миру.

В частности, место в списке отвели китайскому истребителю пятого поколения Chengdu J-20, который начали создавать с конца 1990-х. Несмотря на то, что работа над ним велась в строжайшей тайне, в декабре 2010-го источники предоставили СМИ первые изображения самолёта. Официальные фото машины опубликовали в 2011 году, спустя шесть лет новинка поступила в войска.

Далее идёт проект российской беспилотной атомной подводной лодки «Статус-6». На совещании у президента России 10 ноября 2015 года его запечатлели на камеру журналисты. Путин подтвердил разработку только в марте этого года. Она получила название «Посейдон». Следующим в списке числится двухкорпусное судно Sea Shadow (IX-529) от американской компании Lockeed Martin. Корабль производили для ВМС США в середине 1980-х годов. Его собирали втайне от общественности внутри огромной баржи в Калифорнии. В море для испытаний он уходил лишь глубокой ночью, но журналистам всё же удалось сделать снимки сверхсекретного объекта. Sea Shadow впервые официально продемонстрировали в 1993 году. В 2012 году его демонтировали.

Последним в рейтинге ТОП секретных военных разработок оказался танк K2 Black Panther, разрабатывающийся в конструкторских бюро Южной Кореи. Новинку показали СМИ в начале 2000-х. В прессе появились фотографии машины, башни которой были обмотаны камуфляжной тканью. На вооружение танк поступил в 2007 году.

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