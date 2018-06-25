Эксперты показали в одной инфографике весь подводный флот Евросоюза

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Значительную часть субмарин составляют суда Великобритании, которая уже в скором времени покинет ЕС.

Эксперты Naval Analyses составили инфографику, в которой показали численность подлодок, состоящих на вооружении стран Евросоюза. Подводный флот содружества включает в себя 65 субмарин. В их число входят как атомные, так и дизель-электрические суда. Примечательно, что значительную часть составляют субмарины Великобритании, которая в скором времени покинет ЕС.

Флот Её королевского Величества располагает 11 подлодками. Ключевую роль здесь играют ракетные подводные крейсера стратегического назначения «Вэнгард», считающиеся одними из лучших в своём классе. Также серьёзный потенциал имеет подводный флот Франции. На его вооружении стоит 10 субмарин, 4 из которых современные атомные подлодки «Триумфан».

Намного скромнее выглядит флот Германии. Он состоит из шести дизель-электрических субмарин. Стоит отметить в данном отношении Грецию. Она, как и Великобритания, располагает 11 подлодками. Вместе с тем, их оснащение, как и практическая угроза оставляют желать лучшего.

Ранее мы писали, что лучшие подлодки ВМС США стали головной болью для Пентагона. В американском Минобороны не знают, что делать с «Вирджиниями», которые вот вот достигнут своего максимума.