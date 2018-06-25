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«Сбить не удалось»: Боевики обстреляли истребитель МиГ-23 ВВС САР в провинции Дераа

Сегодня, 15:06

Свободная сирийская армия похвасталась сбитым самолетом войск Башара Асада, однако радость повстанцев оказалась преждевременной. Подбитое воздушное судно сумело приземлиться на подконтрольной Дамаску земле.

Боевики обстреляли советский истребитель МиГ-23, принадлежащий ВВС САР в провинции Дераа утром 25 июня. Сбить самолет повстанцам не удалось, несмотря на их обратные убеждения. Боевое воздушное судно сумело долететь до авиабазы Хальхаля, совершив экстренную посадку.

Фото уверенно стоящего на шасси МиГ-23 красуется в соцсетях.

 

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