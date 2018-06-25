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В США отправили «в утиль» первый F-35

Сегодня, 14:22

Истребитель не подлежит восстановлению после аварии.

В США списали первый истребитель пятого поколения F-35. Инцидент произошёл на авиабазе Корпуса морской пехоты Бофорт в Северной Каролине. Самолёт отправили «в утиль» после того, как на борту возник пожар. Данный случай имел место быть ещё 1,5 года назад, в октябре 2016 года, однако огласку получил лишь сейчас. Известно, что авария произошла, когда F-35 находился в небе.

Пилоту удалось посадить самолёт и спасти свою жизнь, однако машина получила серьёзные повреждения. Расследование показало, что виной всему стал копеечный хомут, который был некачественным либо же его неправильно закрепили. В итоге скрепляемые им электропровода начали тереться о проходившую рядом гидравлическую магистраль.

После того, как изоляция была нарушена, произошло короткое замыкание, спровоцировавшее возгорание. Ущерб первоначально оценили в два миллиона долларов. Впоследствии специалисты пришли к выводу, что восстановление истребителя F-35 стоящего сотни миллионов долларов слишком дорого обойдётся оборонному бюджету. В итоге было принято решение отказаться от ремонта. Самолёт либо отправят на разборку, либо оставят на базе в качестве тренежёра.

Ранее мы писали, что в США признали преимущества российского Су-57 над F-35. Российский самолёт оказался лучше по целому ряду параметров.

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