«Сделано на коленке»: эксперт об украинском роботе «Охотник»

Сегодня, 14:08

Заявление украинских военных о новых разработках вызвало удивление некоторых экспертов. Однако, ознакомившись с новым вооружением, они заявили, что обсуждать нечего.

ВСУ заявили, что начали тестировать роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Охотник», который сможет нести пулеметы, гранатометы, пушки и прочее вооружение. Украинские разработчики красноречивы в описании новой техники, утверждая, что на данный момент испытываются ее возможности преодолевать препятствия, и решать различные технические и военные задачи.

Однако многие эксперты не воспринимают всерьез такую разработку, утверждая, что она не представляет собой ничего нового, так как подобная техника использовалась еще в 60-е годы. Так, эксперт в военной сфере Владислав Шурыгин отметил, что «Охотник» является совершенно самопальным устройством, которое «сделано на коленке». При этом, выглядит оно как «что-то столетней давности», потому нет смысла даже это обсуждать.

Многие эксперты отмечают, что невозможно всерьез воспринимать какие-либо «новые» разработки в Украине, так как там нет таких возможностей, как, например, в Китае или России. Страна находится на раннем этапе каких-либо разработок, поэтому комментировать нечего, а уж тем более говорить о массовом производстве.