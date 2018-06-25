Песков: Владимир Путин не оглядывается на свой рейтинг

Сегодня, 14:03

Для президента важнее интересы граждан. В Кремле падение рейтинга президента связывают с пенсионной реформой.

Дмитрий Песков, глава пресс-службы президента России, заявляет, что Владимир Путин вовсе не оглядывается на свой рейтинг, так как для него основным моментом выступают интересы граждан, а потому он прагматичен по отношению к рейтингу. По словам Пескова, временное снижение показателя отечественного лидера необходимо напрямую связывать с введением новой пенсионной реформы. Эта тема является резонансной для общества, но в дальнейшем она будет подлежать скрупулезному разъяснению.

На данный момент Владимир Путин не участвует в экспертных обсуждениях, поскольку их цель заключается в окончательном формировании позиции в пока не стабильной пенсионной теме. Общественный резонанс всегда сказывается на рейтингах президентов, напоминает Дмитрий Песков.