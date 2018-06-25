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США отказали во въезде бывшему генеральному секретарю НАТО

Сегодня, 13:34

Как стало известно из СМИ, бывший министр иностранных дел Испании Хавьер Солане не смог въехать в США из-за полученного отказа.

Оказывается, что США отказали во въезде бывшему генеральному секретарю НАТО не просто так: оказывается, он посещал Тегеран в 2013 году на переговоры с Хасаном Рохани. Президент США Трамп внес в список ряд стран, в которые запрещено ездить высокопоставленным лицам. В случае нарушения система автоматически отклонит запрос, если паспорт имеет отметку о посещении запрещенной США страны.

В посольстве объясняют, что испанцы, посетившие данные страны, могут открывать визу, в отличие от остальных испанцев, которым данная виза в краткосрочном периоде (90 дней) не нужна.

В список запрещенных стран входят: Йемен, Судан, Сомали, Сирия, Иран, Ирак, Ливия.

На данный момент бывший генсек оформляет визу.

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