VistaNews.ru


Washington Post: США проиграет в торговой войне

Сегодня, 12:34

Дональд Трамп стремится получить доступ к передовым технологиям. Статью написал Роберт Дж. Самуэльсон. Согласно мнению в Washington Post, в сегодняшней торговой войне США проиграет Китаю и ряду других стран.

Автор указывает на слова Питера Наварро, главы Нацсовета по торговле при Белом доме, который называет введение пошлин с американской стороны защитой против агрессивного Китая. На самом деле, это желание получить доступ к передовым технологиям, включая искусственный интеллект.

С Наварро не соглашается Дэвид Доллар, экономист Брукингского института. Он уверен, что США с такой задачей в одиночку не справятся, в итоге пошлины приведут к тому, что Китай обратится к другим государствам. Потому эксперт советует создавать коалицию. По словам Самуэльсона, коалиция может быть не создана, так как Трамп уже отличился пошлинами и для ряда других стран, которые могли бы его поддержать.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Меркель: ЕС будет добиваться от США отказа от пошлин на металлы

«Торговая война» между США и Китаем продолжается

Минфин США призывал Трампа отменить пошлины в отношении Канады

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

Рекомендуем