Washington Post: США проиграет в торговой войне

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Дональд Трамп стремится получить доступ к передовым технологиям. Статью написал Роберт Дж. Самуэльсон. Согласно мнению в Washington Post, в сегодняшней торговой войне США проиграет Китаю и ряду других стран.

Автор указывает на слова Питера Наварро, главы Нацсовета по торговле при Белом доме, который называет введение пошлин с американской стороны защитой против агрессивного Китая. На самом деле, это желание получить доступ к передовым технологиям, включая искусственный интеллект.

С Наварро не соглашается Дэвид Доллар, экономист Брукингского института. Он уверен, что США с такой задачей в одиночку не справятся, в итоге пошлины приведут к тому, что Китай обратится к другим государствам. Потому эксперт советует создавать коалицию. По словам Самуэльсона, коалиция может быть не создана, так как Трамп уже отличился пошлинами и для ряда других стран, которые могли бы его поддержать.