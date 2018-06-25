Дэвид Линч: Трамп может стать «величайшим президентом в истории»

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Многие известные в мире личности неоднозначно относятся к деятельности, которую ныне демонстрирует президент США. Высказался по этому поводу и известный режиссёр.

Дэвид Линч сообщил, что Дональд Трамп, по его мнению, может стать «величайшим президентом в истории». Об этом он рассказал в интервью для американских СМИ.

Линч вполне доволен его «правлением». Он считает, что Трамп является совершенно нетипичной для США фигурой, которая смогла добиться смены представлений и настроений «по всей Америке».

Линч проинформировал, он не видит политической разницы между республиканцами и демократами. В частности, на выборах 2016 года он отдал свой голос Берни Сандерсу – представителю Демпартии.

Режиссёр сказал, ему просто нравится делать свободный, никем не навязанный, выбор.

Затем Дэвид Линч обосновал, почему Трамп может стать «величайшим президентом». Режиссёр «Твин Пикс» считает, что до него никто не нарушал естественного хода вещей.

Помимо того, «этому парню невозможно противостоять разумным образом». Линч сообщил, что «так называемым лидерам» не удаётся продвижение страны вперёд. А Трамп продемонстрировал, что всё вполне возможно.