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Южная Корея и КНДР проведут переговоры по ряду экономических проектов

Сегодня, 11:07

Сеул и Пхеньян готовы восстановить сотрудничество в области лестного хозяйства и транспортное сообщение между государствами.

Переговоры по ряду экономических проектов Южная Корея и КНДР традиционно проведут в демилитаризованной зоне 26 и 28 июня (вопросы транспортного сообщения), а также 4 июля (лестное хозяйство). Представлять Сеул и Пхеньян будут заместители руководителей профильных ведомств.

Рядом экономических проектов КНДР и Южная Корея надеются выстроить долгосрочные отношения друг с другом. Параллельно стороны собираются реализовать менее значимые «дружеские проекты», к примеру, встречу разделенных войной семей.

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