Китай испытал стратегические крылатые ракеты DF-10A

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Одним залпом военные уничтожили несколько многоэтажных зданий.

В минувшие выходные Народно-освободительная армия КНР провела тестирование нового перспективного оружия. Местная пресса пишет, что Китай успешно испытал стратегические крылатые ракеты DF-10A. Из комплексов наземного базирования был осуществлён залп по меньшей мере шестью реактивными снарядами. В качестве учебных целей выступили несколько многоэтажных зданий. Все они были уничтожены прямыми попаданиями.

Источники в оборонном ведомстве отказались называть полигон, где проводились испытания, а также подразделения ракетных войск НОА, участвующих в данном мероприятии. Как известно, DF-10 является дозвуковой крылатой ракетой. Впервые китайские военные показали её в 2009 году на параде войск. Данное оружие может эффективно применяться на дистанции до 2,5 тысячи километров. DF-10 способна поражать как наземные, так и морские цели.

Ранее в Китае заявили, что у российского ЗРК С-500 не будет конкурентов. Эксперты выделили ключевые преимущества разработки инженеров из России. Местные военные не скрывают намерений взять на вооружение российские комплексы.