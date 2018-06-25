ФСБ подозревает Цуркан в передаче Румынии схем поставки электричества в Крым и Донбасс

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Федералы инкриминировали арестованному члену правления «Интер РАО» новое обвинение. К шпионажу добавились подозрения в осведомлении третьих лиц об организации поставок электроэнергии в непризнанные республики и Крым.

Получив информацию от коллег в Украине, ДНР и на Крымском полуострове, ФСБ имеет все основания подозревать Карину Цуркан в передаче Румынии схем поставки электричества в Крым и Донбасс. Помимо данных извне, федералы более года вели оперативную разработку члена правления «Интер РАО». Предполагается, в Румынии с предполагаемой злоумышленницей работал член НАТО, передававший секретные сведения США.

Также ФСБ подозревает Цуркан в шпионаже. В ходе обысков на рабочем месте и дома у бизнесвумен правоохранители нашли несколько ее паспортов.