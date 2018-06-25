Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах

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У политика имеется большой политический авторитет в Турции, считает Путин.

Свои поздравления с победной на президентских выборах в Турции Реджепу Тайипу Эрдогану направил президент России Владимир Путин. Соответствующее сообщение появилось сегодня утром, 25 июня, на сайте Кремля. Российский лидер поздравил политика одними из первых. В публикации говорится, что Путин видит в результатах турецких выборов высокий политический авторитет Эрдогана в Турции, а также массовую поддержку населения страны того курса, который избрал президент и его команда, как на развитие социально-экономического потенциала страны, так и на внешнеполитическую стратегию Анкары.

Ранее в Госдуме рассказали, чем хорошо для России переизбрание Эрдогана. По словам депутата Леонида Слуцкого, тот факт, что руководить Турцией продолжит данный политик, говорит о том, что отношения РФ и Турецкой Республики продолжатся в том же ключе, а политика местной власти по-прежнему будет предсказуемой.