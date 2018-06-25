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В Госдуме рассказали, чем хорошо для России переизбрание Эрдогана

Сегодня, 09:25

Депутаты напомнили, что Анкара является стратегическим партнёром Москвы.

Переизбрание президентом Турции Тайипа Эрдогана хорошо для России, считают в Госдуме. В нижней палате парламенте рассказали, чем обернётся тот факт, что данный политик продолжит занимать пост главы турецкого государства. В частности, депутат Леонид Слуцкий заявил, что отношения с Анкарой по-прежнему будут предсказуемы для России, что позволит продолжить реализацию совместных проектов. Также парламентарий выразил надежду, что Эрдоган способствует урегулированию ситуации в Сирии. Слуцкий поздравил президента Турции с победой на выборах, а также напомнил, что эта страна является стратегическим партнёром России.

Как известно, турецкий избирком утром 25 июня объявил победителя президентских выборов. Эрдоган по итогам волеизъявления граждан набрал более 50% голосов. Его ключевого оппонента Мухаррема Инджеота поддержали 30,7% граждан, принявших участие в голосовании.

Ранее стало известно, что в 2019 году в Турции упразднят пост премьер-министра. Таким образом республика станет президентской, а глава государства встанет во главе правительства.

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