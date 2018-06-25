«Армия-2018» покажет новейшие боевые самолёты РФ

Сегодня, 09:07

Желающие ознакомиться с новинками, выпущенными российским оборонно-промышленным комплексом, приглашаются на этот форум. Там будет что посмотреть.

Анонсировано, что «Армия-2018» впервые продемонстрирует новейшие боевые самолёты РФ. Посетители форума смогут воочию увидеть широко обсуждаемый Су-57. Это новейший истребитель, относящийся к пятому поколению.

Также «Армия-2018» покажет Су-35С. Этот истребитель считается сверхманевренным и многоцелевым. Его поколение – 4++.

Кроме того, форум «рассекретит» наличие в РФ арктического многоцелевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВА и ударного вертолёта Ми-28НМ в модернизированной версии. К самолётам и вертолётам можно будет приблизиться и произвести подробный их осмотр.

«Армия-2018» продолжает оставаться одним из самых популярных форумов, на которых демонстрируется военная продукция. На него ожидается прибытие 128 иностранных делегаций.

В целом, в нём примет участие больше 1500 предприятий, которые представят не менее 20 тысяч образцов своей продукции.

«Армия-2018» будет проводиться в парке «Патриот» в Кубинке. Форум откроется 21 августа и будет продолжаться шесть дней.