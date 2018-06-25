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«Турция наш»: В Анталье избиратели на выборах президента голосуют за Путина

Сегодня, 08:51

Путина поддержали в городе Манавгат провинции Анталья.

В Турции проходит подсчёт голосов по результатам прошедших в минувшее воскресенье президентских выборов. Временами на избирательных участках встречаются довольно забавные ситуации. В частности, турецкие граждане голосуют за президента России Владимира Путина. Такой случай произошёл в Анталье.

В городе Манавгат при вскрытии урны обнаружили бюллетень, где избиратель дописал имя российского лидера и печатными буквами присоединил слово «evet», что переводится как «да». Старания избирателя, впрочем, были напрасными. Члены комиссии не засчитали его голос, а бюллетень признали испорченным. Между тем, этот инцидент уже нашёл отклик в российском сегменте соцсетей. Там пользователи принялись иронизировать относительно перспектив турецкого государства, оставляя комментарии по примеру «Турция наш».

Возвращаясь к выборам президента, стоит отметить, что ситуация сложилась достаточно неоднозначная. Несмотря на то, что после обработки 98% бюллетеней уверенно лидирует действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган (52,5% голосов), его ключевой оппонент в лице Мухаррема Индже также имеет внушительную поддержку. За него проголосовали 30,8% избирателей.

Ранее мы писали, что на избирательном участке в Турции произошла перестрелка.

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