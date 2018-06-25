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Глава Минобороны США Мэттис едет в Китай

Сегодня, 08:31

Это первый визит руководителя Пентагона в КНР с 2014 года.

26 июня в Китай прибудет американская делегация во главе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Руководитель американского оборонного ведомства едет в Поднебесную к коллеге - генералу-полковнику Вэй Фэнхэ. Предмет дискуссии не разглашается, однако китайская пресса пишет, что стороны обменяются мнениями по ряду актуальных тем, а также обсудят варианты двустороннего сотрудничества в военной сфере.

Ожидается, что глава Минобороны США Мэттис пробудет в КНР три дня – с 26 по 28 июня. Известно, что это первый визит руководителя Пентагона в Китай с 2014 года. После посещения Поднебесной Мэттис отправится в Южную Корею и Японию. Там он намерен встретиться с главами Минобороны двух стран Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее Китай предупредил США о том, что «метод дубинки» не сработает. Представитель Минкоммерции КНР заявил, что Вашингтон использует в диалоге с Пекином неприемлемые методы, которые деструктивно влияют на отношения двух стран.

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