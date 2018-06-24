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"Охота на чиновников": Святослав Вакарчук поставил диагноз Украине

Вчера, 23:16

Солист украинской группы «Океан Эльзы» обратился с призывом к своим соотечественникам начать охоту на систему и освободить незалежну от киевских властей. Он считает, что рядовые украинцы – это самые подходящие кандидаты на места теперешних политиков.

В прямом эфире украинского «Радио Свобода» фронтмен «Океана Эльзы» поставил диагноз Украине: он заявил, что система «как раковая опухоль» разъедает изнутри «эту многострадальную страну» и ее должно уничтожить посредством организации народной охоты на чиновников. Украинский рокер призывает своих сограждан сказать «хватит» существующей трусливой власти.

Два года назад лидер «Океана Эльзы» получил орден Свободы из рук Порошенко, но теперь музыкант спрашивает украинского президента, где же те блага, которые были обещаны Украине.

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