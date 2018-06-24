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Лукашенко в отчаянии: Белоруссия может утратить суверенитет

Сегодня, 21:16

По-мнению белорусской писательницы Светланы Алексиевич, президент страны Александр Лукашенко демонстрирует свое отчаяние, говоря о том, что Белоруссия может лишиться независимости.

Она считает, что заявление, сделанное президентом Белоруссии, стало прямым следствием его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным: «Видно, были поставлены какие-то условия. Было названо и, наверное, подсчитано, насколько мы зависим от России», — заявила Алексиевич. Она также предположила, что Россия не приемлет попытки Лукашенко договориться с Западом и что Москва не допустит ослабления своего влияния на республику.

Накануне Александр Лукашенко встретился с чиновниками и сообщил об угрозе утраты его государством суверенитета. Он также поделился своими опасениями о возможности повторения «украинского военного сценария».

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