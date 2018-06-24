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В Дамаске считают, что такого рода поступки характеризуют Вашингтон, как покровителя террористов на Ближнем Востоке.

Решение США возобновить финансирование и начать оказание поддержки «Белым каскам» повлекло соответствующую реакцию со стороны руководства Сирии. МИД страны заявил, что осуждает Вашингтон за помощь неправительственной организации (НПО), замеченной в тесном сотрудничестве с запрещённой в России террористической исламистской организацией «Джебхат ан-Нусра»*.

Официальный Дамаск раскритиковал Вашингтон за такого рода поступок, заявив, что это изобличает Штаты, как спонсора мирового терроризма. Сирийские чиновники заявляют, что США намерены помогать «каскам» осуществлять провокации на территории Сирии с целью дискредитации действующей власти и обвинения её в применении запрещённого химического оружия, как это неоднократно происходило. «Белые каски» были уличены в помощи боевикам и фальсификации фактов, однако западные институции предпочли не замечать этого.

Ранее США заявили, что не будут поддерживать повстанцев на юге Сирии. Подразделения «Свободной сирийской армии» останутся без официальной помощи от Вашингтона.