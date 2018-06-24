У НАТО есть причина называть российскую подлодку «Черной дырой»

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Американский журнал опубликовал статью, в котором идет речь о российской субмарине «Палтус». НАТО решили окрестить подлодку «черной дырой». И это название получено не просто так.

Дело в том, что российская подлодка является бесшумной. Учитывая модернизацию в течение 30 лет, у НАТО есть теперь реальная причина называть ее именно таким страшным названием, как «черная дыра». Мощный электропривод и два дизельных генератора сделали свое дело – субмарина передвигается с достаточно высокой скоростью. А система регенерации воздуха позволяет экипажу не покидать подлодку 2 недели.

Также из данной субмарины можно запускать «Калибр» - ракету, которая запускается с кораблей. Новый изгиб, по мнению экспертов, в первую очередь послужил тому, что подлодку в мире боятся и придумают «страшные» названия.