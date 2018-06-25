Лучшие подлодки ВМС США стали головной болью для Пентагона

Сегодня, 01:30

Субмарины типа Virginia практически исчерпали свой запас модернизации.

Лучшие подводные лодки ВМС США, как оказалось, представляют серьёзную проблему для американского Минобороны. Несмотря на то, что субмарины Virginia являются одними из наиболее эффективных в своём классе, они уже стали головной болью для Пентагона. Выяснилось, что военные хотят модифицировать подлодки с высокой периодичностью по мере появления новых технологий. В ВМС не намерены ждать выхода новой модификации для Virginia и требуют постоянно обновлять суда с учётом последних наработок.

Вместе с тем американские эксперты вынуждены признать, что потенциал модернизации подлодок данного типа практически исчерпан. Уже сейчас необходимо начать работу над новыми субмаринами, более совершенными в техническом плане и плане вооружений, чтобы отстать окончательно от россиян.

Ранее американское издание The National Interest составило ТОП-5 самых опасных субмарин мира. В рейтинг вошли три подлодки России. Также в него включили два судна США, одно из которых до сих пор не введено в строй.