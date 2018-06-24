ЦПВС в Сирии: В Идлибе готовится провокация против российских военных

Сегодня, 16:30

В регион прибыли журналисты, чтобы снять постановочный ролик о жестокости России.

Боевики запрещённой в России организации «Джабгат ан-Нусра»* намерены дискредитировать российских военных в Сирии в глазах мировой общественности. При их непосредственном участии в Идлибе готовится очередная провокация. Соответствующую информацию сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Там также добавили, что информация о готовящейся акции поступила от местных жителей, которые не хотят стать жертвами постановки террористов.

Отмечается, что из одной из ближневосточных стран в регион уже прибыли журналисты, задачей которых является снятие пропагандистского сюжета о «преступлениях российских военных». Корреспонденты уже якобы отсняли, как боевики «Джабгат ан-Нусра»* «эвакуируют» мирное население перед бомбардировкой ВКС РФ. Также на видео было зафиксировано, как террористы восстанавливают постройки, якобы разрушенные ударами российской авиации. На деле же повреждения зданий получили во время локальных боестолкновений между воюющими группировками.

Ранее стало известно, что США не будет поддерживать повстанцев на юге Сирии.