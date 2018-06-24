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Смертоносный «утенок», поступивший в 2014 году на вооружение ВВС РФ вместе с Су-35, не имеет мировых аналогов, пишет пресса США. В Штатах сравнили боевой самолет России с успехами Вашингтона и Пекина.

За основу Су-34, как и Су-35, был взят Су-27. На выходе ВВС РФ обзавелись лучшим в мире ударным истребителем-бомбардировщиком нового поколения. Американцы прогнозируют «эру Су-34», которая растянется на несколько десятков лет. Для сравнения, США и Китай вооружились истребителями F-15E и J-16 соответственно. Загибаем пальцы, считая преимущества отечественного смертоносного «утенка».

Во-первых, в Су-34 пилоты сидят друг с другом бок о бок, что позволяет избежать дублирования приборов. Во-вторых, не имеющая мировых аналогов конструкция кабины разрешает летчикам обходиться без кислородных масок на высоте до 10 км. В-третьих, передовые снаряды «воздух-поверхность» гармонично дополняют вооружение для боев в полете, а способность Су-34 «исчезать» с радаров потенциального врага не оставит шансов любой системе ПВО.

Смертоносный «утенок» бьет на 1,1 тыс. км, нанося удары по вражеской территории вдали от границы. И в завершении, американцы назвали российский Су-34 лучшим в мире ударным истребителем-бомбардировщиком из-за имеющегося у него за плечами опыта ведения боевых действий. Кто забыл, данный самолет активно бил террористов в Сирии.