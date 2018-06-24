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Израиль выпустил ракету Patriot по приближающемуся со стороны Сирии дрону

Сегодня, 14:51

Беспилотник восприняли как угрозу безопасности для израильских военных и гражданских лиц.

В Тель-Авиве сообщили о том, что сегодня днём была предпринята попытка войти в воздушное пространство страны. Нарушителем оказался беспилотник, который двигался со стороны Сирии. По приближающемуся дрону Израиль выпустил ракету Patriot. Реактивный снаряд цели не достиг, однако вынудил БПЛА сменить курс и удалиться от границ Израиля. Представители Израиля не уточнили, кому принадлежал дрон. По некоторым данным, израильские военные и разведка не владеют информацией о принадлежности БПЛА. Также остаётся неизвестной цель приближения беспилотника к израильской границе. Предполагается, что он мог принадлежать иранским или палестинским военным.

Ранее мы писали, что Израиль показал боевую мощь дрона-камикадзе Rotem. Компания-разработчик Israel Aerospace Industries продемонстрировала в сети ролик, где наглядно видны ключевые преимущества новой машины.

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