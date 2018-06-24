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СБУ лишила Бабченко свободы после инсценировки убийства

Сегодня, 14:31

Российский журналист пожаловался в соцсетях на неспособность определять свое будущее, выходить на улицу и встречаться с друзьями. Всеми действиями скандалиста теперь руководит Украина.

После инсценировки убийства Аркадия Бабченко на пороге его киевского офиса, СБУ лишила журналиста свободы. В частности, гражданину РФ запрещено общаться «вживую» с кем-либо, ходить куда-либо, делать что-либо. Все необходимые для «существования» вещи Бабченко приносят сотрудники СБУ, в частности, вилки.

«На мне штаны, в которых я был в морге», - пожаловался скандалист.

В завершении многострадального поста Бабченко подчеркнул, что не он теперь определяет свое будущее.

Инсценировка убийства Бабченко прошла в мае текущего года. Украинские силовики реализовали спецоперацию, вначале заявив о смерти журналиста, а после эффектно представив его СМИ.

Цель спецоперации – установка личности заказчика покушения на россиянина. Подозрения в уголовном преступлении СБУ выдвинула предпринимателю Борису Герману, действиями которого якобы руководили спецслужбы РФ. Москва назвала расследование украинских силовиков бредом, чушью и провокацией.

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