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Асад ответил на вопрос об участии в следующих выборах президента Сирии

Сегодня, 14:26

Политик заявил, что примет волю сирийского народа какой бы она ни была.

Арабские страны и Запад давно требуют устранения Башара Асада с поста президента Сирии. Многие политики утверждают, что его уход является обязательным условием окончания гражданской войны в стране. В этой связи российские журналисты задали сирийскому лидеру вопрос, планирует ли он бороться за свой пост в будущем на следующих президентских выборах в 2021 году. Асад ответил на данный вопрос, заявив, что это будет зависеть от двух аспектов. Первый заключается в его личном желании вновь стать президентом Сирии, второй состоит в воле сирийского народа. Асад напомнил, что до выборов ещё три года и рассуждать сейчас об участии в выборах является неправильным. Вместе с тем он отметил, что если сирийцы захотят вновь видеть того же человека на посту главы государства, то он подумает над этой мыслью.

Ранее Башар Асад отказался обсуждать поставки из России комплексов С-300. Президент Сирии подчеркнул, что это вопрос сперва необходимо задать российским чиновникам. Также он заметил, что этот вопрос лежит в военной плоскости, а потому должен обсуждаться с военными.

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