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Башар Асад заявил, что откажется от помощи Запада в восстановлении Сирии

Сегодня, 14:12

Президент уверен, что страна не нуждается в поддержке тех, кто далек от понятия «честность». По мнению политика, в США и Европе не дают, а только берут, поэтому такая помощь государству не нужна ни в коем случае.

Башар Асад заявил, что даже если европейцы и американцы придут со своими деньгами, он откажется от помощи Запада в восстановлении Сирии. Президент рассматривает вариант, что в крайнем случае они могут попросить поддержки у союзников и друзей, но никак не у людей с корыстными помыслами, желающих обогатиться.

Предварительные подсчеты гласят, что восстановление хозяйственного комплекса Сирии может продлиться на протяжении 15 лет. Однако, уверяет Башар Асад, пусть и медленно, но страна сможет справиться без помощи стран Запада, даже при наихудших раскладах.

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