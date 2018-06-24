Израиль показал боевую мощь дрона-камикадзе Rotem

Сегодня, 12:40

Ударный беспилотник сверхлегкой модификации поступит на вооружение ЦАХАЛ и правоохранительных органов. Израильские боевики планируют использовать суперсовременное оружие непосредственно как боевой вариант БПЛА.

Разработкой дрона-камикадзе занималась компания Israel Aerospace Industries, она же показала на своем YouTube-канале боевую мощь Rotem. Сверхлегкий беспилотник способен ликвидировать цели с максимальной точностью, в частности, малозаметные объекты. Дрон-камикадзе может как воевать и просто наблюдать за противником. Точно стрелять по цели Rotem способен как в режиме «свободного падения», так и при ускорении двигателей.

Габариты будущего помощника ЦАХАЛ и правоохранительных органов составляют 970х180х130 мм. Израиль показал вертикальный взлет боевого варианта БПЛА, который делает его независимым от стартового стола и прочих пусковых установок. Инфракрасный датчик позволяет Rotem отслеживать вражеские объекты при плохих погодных условиях и в ночное время суток.