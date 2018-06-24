Рейтинг Макрона упал до рекордно низкой отметки

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Недоверие французов по отношению к своему президенту не было столь высоким с момента его избрания.

Президента Франции Эмманюэля Макрона поддерживает всё меньше людей. Рейтинг политика, как показывают последние социологические исследования, упал до рекордно низкой отметки. Политикой действующего главы государства недовольны 58% французов. При этом доля граждан, удовлетворённых действиями Макрона на посту президента, составляет 40%. Столь низкого уровня доверия у политика не было за всё время президентства. Стоит также отметить, что его предшественники демонстрировали худшие показатели. В частности, после года правления Франсуа Олланда его рейтинг упал до 26%, доверие к Николя Саркози за такой же срок снизилось до 36%. Как известно, на позиции Макрона повлияли в значительной мере инициативы в налоговой сфере, в том числе предложение облагать налогом пособия пенсионеров.

Ранее эксперт высказался по поводу рекордного уровня рейтинга Трампа. Специалист объяснил, почему 45% американцев одобрительно высказываются о своём президенте вопреки его непопулярным решениям.