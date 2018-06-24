НАТО работает над ускорением темпов развертывания техники у границ РФ

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Постоянные учения на восточных рубежах Альянса призваны лишить Россию преимущества.

В НАТО добились значительных успехов в направлении защиты от возможной «российской агрессии» в Европе. В частности, военный блок активно работает над ускорением темпов развертывания техники у границ РФ. За последний год американской армии и союзным военным удалось вдвое сократить время, требуемое на оперативную переброску войск из Германии в Польшу. Между тем, западные эксперты отмечают, что этого будет недостаточно, чтобы вовремя встретить и остановить армию России на восточных рубежах Альянса.

Сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель отметил, что у российских военных при таком сценарии будет ощутимое преимущество, поскольку действующий глава Минобороны России Сергей Шойгу за время своего пребывания на должности добился высокой мобильности войск, которую достичь военным НАТО пока не удаётся. Чтобы улучшить ситуацию, правительство Польши уже предложило 2 миллиарда долларов Вашингтону на постройку собственной военной базы на территории страны.

Ранее в Пентагоне назвали слабое место в армии США. Американский генерал отметил, что уязвимость может привести к краху обороноспособности страны.