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Министр обороны Великобритании пригрозил Терезе Мэй её отставкой

Сегодня, 11:23

Гэвин Уильямсон поставил премьер-министру ультиматум, из-за которого она может потерять доверие парламента.

Газета Daily Mail в Великобритании сообщила, что министр обороны Гэвин Уильямсон пригрозил Терезе Мэй её возможной отставкой, если она не выполнит поставленное требование и не добавит в ближайшее десятилетие к бюджету ведомства дополнительно 20 млрд фунтов стерлингов. При отсутствии дополнительного финансирования депутаты-консерваторы не поддержат составленный ее кабинетом министров проект бюджета, что повлечет недоверие к премьеру в парламенте, и приведет к ее отставке.

Стоит отметить, что предыдущая попытка министра обороны привлечь дополнительное финансирование в ведомство потерпела фиаско.

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