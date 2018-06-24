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Великобритания приготовилась к массовым протестам против Трампа

Сегодня, 09:33

Дональд Трамп собирается посетить Британию. В связи с этим визитом в стране ожидают возможные акции протеста.

Как сообщают источники, глава Белого дома будет охраняем 10 тысячами сотрудников полиции. Поэтому Великобритания и приготовилась к массовым протестам против Трампа, обеспечив президента всеми мерами безопасности. Причиной таких демонстраций стала неоднозначный политический вектор политики Трампа, который не пришелся по душе многим местным жителям.

Глава США не так давно выдвинул предложение разделять мексиканских родителей-мигрантов с детьми. Это решение было раскритиковано союзниками и противниками Трампа.

Также британскому премьеру не понравилась эта идея. 13 июля запланирована встреча президента США с британским правительством. Она произойдет в Виндзорском замке.

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