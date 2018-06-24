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США не будет поддерживать повстанцев на юге Сирии

Сегодня, 08:58

Правительство США сообщило об отказе Вашингтона в оказании поддержки «Свободной сирийской армии». Данная организация борется с правительством в зоне, где граничит Иордания и Сирия, а также в районе Голанских высот, территорию которых занял Израиль.

Сирийцам стоит принимать решение самостоятельно, и не ждать поддержки с американской стороны, поскольку США не будет поддерживать повстанцев на юге Сирии. Дело в том, что Вашингтон не поддерживает военные меры, которые нарушают законы. В сообщении агентства Reuters, от которого поступила данная информация, информируется о других вариантах принятия решений по этому поводу. Исходя из сообщения, стало понятно, что повстанцам из Сирии нужно принять решение, которое будет удобно только их людям.

Между правительственными военными и мятежниками еще в середине июня велись бои. В США отметили, что такие действия со стороны правительства нарушают соглашения, и действия Дамаска противоправны.

Вашингтон посоветовал оказать поддержку России для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Тем самым, в США намекнули, что вся ответственность за ситуацию ляжет на Россию.

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