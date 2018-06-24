Трамп: Денуклеаризация Корейского полуострова уже начинается

Сегодня, 09:05

КНДР не проводит запуски ракет вот уже несколько месяцев, заявил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп выступил перед избирателями в Лас-Вегасе, где рассказал о процессе урегулирования напряжённости в Корее. Политик отметил, что северокорейская сторона выполняет взятые на себя обязательства по разоружению. Он подчеркнул, что в настоящий момент Пхеньян проводит демонтаж ядерных и ракетных полигонов.

Денуклеаризация Корейского полуострова, по словам Трампа, уже начинается. Шаг за шагом КНДР совершает действия, которые были оговорены во время недавнего саммита в Сингапуре. Глава Белого дома обратил внимание, что Пхеньян вот уже несколько месяцев не производит запуски ракет. Это подталкивает Вашингтон к продолжению диалога. Отдельно Трамп отметил своего северокорейского коллегу, которого он назвал «умным, жестким переговорщиком».

Ранее, сразу по завершению двусторонних переговоров Дональд Трамп заявил, что их результатом было спасение жизней миллионов жителей Азии.