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В Дамаске возобновили работу мастерские холодного оружия

Сегодня, 08:21

В столице Сирии вновь заработали оружейники, превращающие «дамасскую сталь» в сувенирные ножи. Длительное время они не могли работать из-за войны в пригороде между войсками Асада и террористами.

До начала боевых действий в мастерские холодного оружия в Дамаске регулярно приходили толпы туристов, желающих приобрести сувенирный нож в качестве подарка родственникам. Сейчас сирийские оружейники возобновили работу, однако закалять сталь в первые месяцы после войны им приходится себе в ущерб.

В Дамаске пока что нет людей, которое бы оценили качество легендарных сувенирных ножей, жалуются оружейники САР. В мастерских холодного оружия традиционно работают целые семьи, однако сейчас им приходится идти на другую работу.

Сложившаяся ситуация вряд ли исправится в ближайшее время, ведь боевые действия на территории сирийского государства все еще не прекратились. Ранее агентство Reuters обвинило Россию в авиаударах в зоне деэскалации на Юге САР.

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