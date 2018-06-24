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РФ обвинили в авиаударах на юге Сирии в зоне деэскалации

Сегодня, 08:04

В ночь на 24 июня российские истребители выпустили не менее 20 ракет по позициям противников Дамаска, утверждает агентство Reuters.

Военные действия якобы развернулись на юге Сирии в городе Бусра аль-Харир, в зоне деэскалации. По меньшей мере, 20 ракет ударили по позициям врагов Башара Асада. Международные СМИ обвинили в авиаударах близ границы Иордании и Голанских высот РФ.

Минобороны России пока что никак не прокомментировало серьезное заявление Reuters. Напомним, зону деэскалации на Юге САР совместными силами создали Москва и Вашингтон.

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