РФ обвинили в авиаударах на юге Сирии в зоне деэскалации

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В ночь на 24 июня российские истребители выпустили не менее 20 ракет по позициям противников Дамаска, утверждает агентство Reuters.

Военные действия якобы развернулись на юге Сирии в городе Бусра аль-Харир, в зоне деэскалации. По меньшей мере, 20 ракет ударили по позициям врагов Башара Асада. Международные СМИ обвинили в авиаударах близ границы Иордании и Голанских высот РФ.

Минобороны России пока что никак не прокомментировало серьезное заявление Reuters. Напомним, зону деэскалации на Юге САР совместными силами создали Москва и Вашингтон.