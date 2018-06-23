Пресс-секретаря США с семьей «вышвырнули» из ресторана

Сегодня, 19:53

Как сообщила Сандерс у себя на странице в социальных сетях, то ей «мягко намекнули» покинуть заведение из-за ее работы на президента Трампа.

Уже не в первый раз заведения выгоняют политических деятелей США из-за их должности, а тем более, если работают на Дональда Трампа. Сначала Кристен Нильсен из-за ее политики по отношению к мигрантам была выгнана из мексиканского ресторана, а теперь досталось и Саре Сандерс. Пресс-секретаря США с семьей попросту «вышвырнули» из ресторана Red Hen, который в Лексингтоне.

Как выяснилось, официант успел только подойти принять заказ, так через несколько минут хозяин ресторана сказал им уйти с его заведения. Как объяснил мужчина, это все потому, что она работает на президента Соединенных Штатов. Однако девушка сообщила, что как раз такой некрасивый поступок говорит больше о владельце заведения, чем о самой Саре.