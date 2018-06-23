VistaNews.ru


Пресс-секретаря США с семьей «вышвырнули» из ресторана

Сегодня, 19:53

Как сообщила Сандерс у себя на странице в социальных сетях, то ей «мягко намекнули» покинуть заведение из-за ее работы на президента Трампа.

Уже не в первый раз заведения выгоняют политических деятелей США из-за их должности, а тем более, если работают на Дональда Трампа. Сначала Кристен Нильсен из-за ее политики по отношению к мигрантам была выгнана из мексиканского ресторана, а теперь досталось и Саре Сандерс. Пресс-секретаря США с семьей попросту «вышвырнули» из ресторана Red Hen, который в Лексингтоне.

Как выяснилось, официант успел только подойти принять заказ, так через несколько минут хозяин ресторана сказал им уйти с его заведения. Как объяснил мужчина, это все потому, что она работает на президента Соединенных Штатов. Однако девушка сообщила, что как раз такой некрасивый поступок говорит больше о владельце заведения, чем о самой Саре.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве семейная пара предложила ресторану сделать шаурму из больного кота

Команда Белого дома в Сингапуре подготовит встречу США с КНДР

В Китае посетители ресторана избили официантку за медленное обслуживание

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Рекомендуем