«Да, у него есть чувство юмора»: Помпео поделился мнением о Ким Чен Ыне

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Госсекретарь США Майк Помпео ответил на вопрос о том, как глава КНР ведет себя во время переговоров.

В одном из интервью Майк Помпео поделился мнением о Ким Чен Ыне, сказав: «Да, у него есть чувство юмора». Политик отмечает, что глава КНР достаточно внимательно следит за всем, что происходит в США и о чем говорится в стране. Это делается с целью определить, действительно ли Штаты настроены серьезно к урегулированию двухсторонних отношений.

Помпео отметил, что Ким Чен Ын отлично разбирается в вопросах, которые обсуждаются на переговорах и никогда не обращается за помощью или советом к своим коллегам.

Напомним, встреча Помпео с китайским лидером проходила в рамках подготовки саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, который прошел 12 июня в Сингапуре.