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Макрон призвал Евросоюз наказывать страны, которые не хотят помогать эмигрантам

Сегодня, 18:52

Уже завтра страны ЕС соберутся на саммите по поводу проблемы беженцев.

Эмманюэль Макрон, президент Франции, призвал Евросоюз наказывать страны, которые получают помощь от европейских государств, но не хотят помогать эмигрантам, которые являются проблемой для стран. Как Италия, которая совсем недавно отказалась принимать у себя на портах судна с беженцами, которых все же встретили в Испании.

Также лидер французов встретился с премьер-министром Испании Санчесом именно по этой теме, который после сказал, что встреча была плодотворной.

Однако не одна Италия ведет политику против беженцев. Так, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия отказались от саммита 24 июня, а провели свой собственный в четверг, 21 июня. Тем самым и подтвердили свою враждебную точку зрения по отношению к эмигрантам.

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