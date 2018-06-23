Упоров заявил о модернизации самолета Ту-204-300

Сегодня, 18:28

23 июня в городе Воронеж состоялся новостной анонс. Гендиректор предприятия "Русавиантер" — Алексей Упоров заявил: "Первый самолет Ту-204-300, модернизированный и переделанный под нужды космонавтов для перелетов на космодром Байконур и Восточный, планируют передать в распоряжение Центру подготовки в следующем месяце".

Упоров сообщил о том, что конструкторы готовят для самолетов специальную компоновку, которая позволит перевозить до 6 космонавтов одновременно. Уникальная компоновка позволит расположить космонавтов в сопровождение врачей, которые смогут следить за состоянием их здоровья, именно этот критерий является основным требованием к модернизации самолета. Также гендиректор добавил, что одна из таких модернизаций уже готова к сдаче в эксплуатацию, а вторая готова и уже проходит сертификацию.