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Президент Сербии ждет в 2018 году Путина в Белграде

Сегодня, 18:25

Сербия стала единственной страной Европы, которая поддерживает РФ и не вводит санкций.

Перед выступлением ансамбля имени Александрова президент Сербии Александр Вучич взял слово.

«Мы ожидаем вашего президента до конца года. Отмечаем победу в Первой мировой войне, в отличие от других, которые всегда празднуют перемирие. Мы празднуем победу, потому что были на правильной стороне, которая боролась за свободу в Первой и Второй мировых войнах», - сказал президент.

Он авторитетно заявил, что ждет в 2018 году Путина в Белграде. Такое предположение показалось россиянам открытым предложением для поездки. Сербы всегда гостеприимно и с душой встречали Путина. Стоит отметить, что политическая ситуация стимулирует обе страны держаться вместе. Не стоит забывать, что сербы единственные, кто поддержал РФ после «масштабных» санкций США и Европы. Теперь же, чтобы обновить отношения, Вучич видит возможным приезд лидера России в Белград.

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