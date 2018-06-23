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Лукашенко не исключает вхождения Беларуси в состав «какого-то государства»

Сегодня, 18:18

Если экономика Беларуси не выдержит, республика может по аналогии с Украиной столкнуться с войной или потерять свою независимость, считает президент Лукашенко.

«Смертельными» заявлениями «батька» устроил очередную взбучку региональным властям. Александр Лукашенко не исключает вхождения Беларуси в состав «какого-то государства», если поставленные цели в сельском хозяйстве не будут выполнены.

Жизнь республики ее лидер назвал «фронтом», поражение на котором приведет к потере независимости и, в наихудшем случае, войне, как в Украине. О Беларусь будут вытирать ноги, если экономика не выдержит, подытожил Лукашенко.

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