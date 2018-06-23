Президента Зимбабве эвакуировали после взрыва в VIP-секторе на стадионе

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Мнангагва не был ранен и находится в Государственном доме Булавайо.

На стадионе в VIP-секторе, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв. Его эвакуировали после инцидента. Мероприятие носило политический смысл, это был предизбирательный сбор единомышленников. Пресс-секретарь Джордж Чарамба сказал, что расследования продолжаются, и что на протяжении многих лет были предотвращены «множественные покушения» на жизнь Мнангагвы.

«Президент Мнангагва не был ранен и находится в Государственном доме Булавайо. В настоящее время проводятся расследования, и общественности будет представлена более подробная информация», - цитирует пресс-секретарь президента Джордж Чарамба.

Свидетели сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что взрыв произошел, когда лидер правящей партии ЗАНУ-ПФ Мнангагва только закончил свое выступление и покидал трибуну. Над местом происшествия поднялось облако дыма, и несколько человек, как известно, получили ранения. Государственное телевидение немедленно прекратило вещание. Этот инцидент произошел спустя несколько часов после того, как в Аддис-Абебе произошел взрыв, в результате которого сторонники премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда убили по меньшей мере одного человека и ранили десятки других. Мнангагва пришел к власти в ноябре 2017 года после того, как давний лидер Роберт Мугабе ушел в отставку после военной интервенции. Голосование 30 июля - первое без Мугабе с момента обретения независимости в 1980 году.

К тому же, в рамках обещанных реформ, Абий объявил об освобождении десятков тысяч заключенных, открытии государственных компаний для частных инвестиций и безоговорочном заключении мирного соглашения с соперничающей Эритреей.