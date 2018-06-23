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Украинская писательница требует переименовать Россию

Сегодня, 16:43

Клич брошен и активисты с транспортами штурмуют кабинеты чиновников.

Украинская писательница требует переименовать Россию. Поводом для ее кардинального решения стала якобы историческая справка, в которой говорится, что название «Русь» было украдено у этнических украинцев. Лариса Ницой призвала называть Россию «Московией». Она также знаменита своими другими идеями и активными действиями.

Например, 22 июня состоялась акция против нововведений Министерства образования Украины. Новые учебники для детей младшей школы содержат информацию об ЛГБТ-сообществах и активно пропагандируют однополые браки. Детям предлагают поразмышлять над темой отношений мальчика и мальчика, девочки и девочки. Родителям отвели вообще особую роль. Отбросив ценность семейных отношений всех родственников, ребенка-школьника назвали «взрослыми».

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